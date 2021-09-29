Состоит оно всего из двух ингредиентов: калины (сейчас самый сезон этой ягоды!) и меда.

Для профилактики достаточно съедать по 1 столовой ложке средства из меда и калины.

Бронхит — это воспалительное заболевание внутренней оболочки бронхов, которое проявляется кашлем и дыхательными нарушениями. Он может застать врасплох, нарушив покой, планы и привычный образ жизни. С подростковых лет я страдала от этой коварной болезни. Осень для меня начиналась с бронхита, который длился всю зиму. Постоянные головные боли, слабость и отдышка ничто по сравнению с удушливым надоедливым кашлем. Как-то в очередной свой поход в поликлинику в очереди к врачу встретила свою давнюю знакомую, которая поделилась со мной очень эффективным методом лечения. С тех пор это заболевание обходит меня стороной, не устаю его советовать всем своим родным и близким. Готовится из самых обычных и натуральных продуктов, обходится в копейки, а пользу не перечесть.При болях в горле необходимо взять 1 столовую ложку калины, залить стаканом кипятка и укутать банку на 2 часа. Полоскать горло 3-4 раза в день. Излечит даже ангину. При бронхите нужно взять 3 столовые ложки калины, смешать с 3 ложками меда, залить 1 литром кипяченой воды и кипятим в течение 10 минут. Процеживаем отвар и выпиваем вместо чая.Готовится оно так: ягоды калины ошпариваем кипятком, протираем через сито, добавляем мед в соотношении 1:1 и готово. Ложка в день – запас витаминов на весь день обеспечен.Вся предоставленная информация носит ознакомительный характер и не может быть использована без обязательной консультации с врачом!