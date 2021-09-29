27 сентября Google объявил о прекращении поддержки Gmail, YouTube и других популярных приложений на смартфонах с устаревшими версиями Android, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Войти в систему больше не могут пользовали гаджетов с версией Android 2.3.7 и более ранними.

- Если на вашем устройстве есть возможность обновиться до более новой версии Android (3.0+), мы советуем вам сделать это, чтобы сохранить доступ к приложениям и службам Google на этом устройстве, - сообщили в компании.

Доступ к сервисам потеряли более 6 млн пользователей. Теперь зайти на электронную почту или в YouTube они могут только через браузер.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.