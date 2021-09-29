Размер ущерба составил 512 тысяч тенге, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Деревья на особо охраняемой территории вырубили в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 24 сентября на территории Теректинского района работник предприятия незаконно вырубил 53 дерева. Такое указание он получил от начальника участка во время проведения работ на канале.
– Деревья росли на особо охраняемой территории, нанесён ущерб в размере 512 тысяч тенге. По данному факту введётся досудебное расследование по статье 340 УК РК "незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников", - уточнили в полиции.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.