– Деревья росли на особо охраняемой территории, нанесён ущерб в размере 512 тысяч тенге. По данному факту введётся досудебное расследование по статье 340 УК РК "незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников", - уточнили в полиции.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 24 сентября на территории Теректинского района работник предприятия незаконно вырубил 53 дерева. Такое указание он получил от начальника участка во время проведения работ на канале.