13-летняя Анастасия Бузгон инвалид детства, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пятка прогнила до кости - мама больной девочки из Уральска (ждемс)))) Анастасия Бузгон - инвалид детства, у неё спинномозговая грыжа. На фоне этого заболевания у девочки в 2014 году образовалась мозоль на пятке, которая потом перешла в более сложную форму заболевания. У Насти началось гниение кости. У семьи нет денег на лечение, и с тех пор редакция "МГ" несколько раз объявляла сбор. Анастасия прошла несколько курсов лечения и ей была сделана операция. Последний раз в июне этого года Настя ездила в Самару и Москву, у неё образовалась огромная шишка на позвоночнике. Каждые полгода мама возит Настю на противорецидивное лечение в Самару. Сейчас Настя с мамой Любовью Киркиной снова собираются в клинику Середавина в Самару на очередной противорецидивный курс.
- В последний раз мы ездили в Самару и Москву, ей провели лечение. Шишка на позвоночнике уменьшилась, операцию проводить не стали. Врачи сказали, что как следствие оперативного вмешательства её может парализовать. Мы ищем грамотного ортопеда, у неё начался из-за шишки сильный сколиоз. А ногу нужно снова лечить, там была киста, которую удалили, сейчас появились боли, часто просыпается ночами, жалуется. Я даю обезболивающие, но на них жить невозможно. Сейчас в ноге нарушено кровоснабжение, Настя не может наступить на неё, нога высыхает. Для кого-то эти деньги мало что значат, но для нас огромная и непосильная сумма. Нам требуется 400 тысяч тенге. Было бы дешевле, если не подорожал бы так сильно проезд. Я вновь обращаюсь к неравнодушным казахстанцам помочь собрать деньги на поездку. Не могу сидеть сложа руки, помогите нам, - сказала Любовь Киркина.
Женщина воспитывает Настю одна. Она рассказывает, что пенсия по инвалидности Насти уходит на памперсы, бинты и лекарства. Очередной курс лечения девочки в Самаре назначен на 10 октября. Все, кто желает помочь Анастасии Бузгон, может перечислить деньги по следующим реквизитам: Номер карты Каспий Голд 4400 4301 5551 7938, привязанный к номеру Любови Киркиной 8 747 163 15 62; Депозит в Каспий банке 780 312 402 466; Номер счета Сбербанка KZ 18914 CP 64311248203 (в рублях); Номер счета Сбербанка KZ 21914 CP 39846566682 (в тенге); Номер карты Сбербанка 4263 4333 4557 3619 (в рублях); Номер карты Сбербанка 4263 4333 4595 6137 (в тенге); Счет Народного банка Казахстана KZ 286012 353 0000 161 41; По всем вопросам можно обратиться к матери Насти по номеру телефона: 8 747 163 15 62. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  Фото предоставлено мамой Анастасии Любовью Киркиной