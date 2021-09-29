- В последний раз мы ездили в Самару и Москву, ей провели лечение. Шишка на позвоночнике уменьшилась, операцию проводить не стали. Врачи сказали, что как следствие оперативного вмешательства её может парализовать. Мы ищем грамотного ортопеда, у неё начался из-за шишки сильный сколиоз. А ногу нужно снова лечить, там была киста, которую удалили, сейчас появились боли, часто просыпается ночами, жалуется. Я даю обезболивающие, но на них жить невозможно. Сейчас в ноге нарушено кровоснабжение, Настя не может наступить на неё, нога высыхает. Для кого-то эти деньги мало что значат, но для нас огромная и непосильная сумма. Нам требуется 400 тысяч тенге. Было бы дешевле, если не подорожал бы так сильно проезд. Я вновь обращаюсь к неравнодушным казахстанцам помочь собрать деньги на поездку. Не могу сидеть сложа руки, помогите нам, - сказала Любовь Киркина.Женщина воспитывает Настю одна. Она рассказывает, что пенсия по инвалидности Насти уходит на памперсы, бинты и лекарства. Очередной курс лечения девочки в Самаре назначен на 10 октября. Все, кто желает помочь Анастасии Бузгон, может перечислить деньги по следующим реквизитам: Номер карты Каспий Голд 4400 4301 5551 7938, привязанный к номеру Любови Киркиной 8 747 163 15 62; Депозит в Каспий банке 780 312 402 466; Номер счета Сбербанка KZ 18914 CP 64311248203 (в рублях); Номер счета Сбербанка KZ 21914 CP 39846566682 (в тенге); Номер карты Сбербанка 4263 4333 4557 3619 (в рублях); Номер карты Сбербанка 4263 4333 4595 6137 (в тенге); Счет Народного банка Казахстана KZ 286012 353 0000 161 41; По всем вопросам можно обратиться к матери Насти по номеру телефона: 8 747 163 15 62. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено мамой Анастасии Любовью Киркиной
Вам может быть интересно
Вокзалдарда мүгедектігі бар адамдарды сүйемелдеу қызметі іске қосылады
Теміржол вокзалдарында мүгедектігі бар адамдарды мамандар сүйелдеп, көліктен вагонға дейін, вокзалдың ішінде жүріп-тұруына көмектеспек.
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.