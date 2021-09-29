- Также 33-летний банщик сауны на рабочем месте предоставил для интима за деньги 36-летнюю женщину. По данному факту введется досудебное расследование по части 1 статьи 309 УК РК "Организация и содержание притонов для занятия проституцией и сводничество", - пояснили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, в Уральске задержали трёх женщин 33, 26 и 25 лет за сводничество. Они содержали и насильно предоставляли мужчинам за деньги двоих 23-летних женщин и одну 34-летнюю. Досудебное расследование ведется по части 2 статьи 309 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией".