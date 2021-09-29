Приобретённые за 14 миллионов тенге тёплые остановки в Атырау не готовы к зиме, сообщает «Хабар 24».

В одних не работает отопление, в других - выбиты стёкла и сломаны двери. Всего из 200 остановок в городе, 41 - закрытая. Шесть из них передали в доверительное управление. Коммунальные же остановки заселили бездомные, и горожане в них заходить боятся.

В акимате обещали, что до начала морозов подрядные организации приведут остановки в порядок.

- Готовые остановки подключим до 15 октября. Плохие, по проспекту Бейбарыс, связаны с вандализмом. Мы проведём инвентаризацию, - сказал заведующий сектором городского отдела ЖКХ Нурбек Монтаев.

Также местные власти обещают, что в следующем году отремонтируют 63 автобусные остановки.

