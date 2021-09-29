Численность населения страны перевалила за 19 миллионов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Аналитики ranking.kz подсчитали, что рост обусловлен как уровнем рождаемости, так и увеличением продолжительности жизни. В 2020 году ожидаемая продолжительность жизни с рождения составила 71,37 года. Десять лет назад - 68,45 года, а в 2000 году по факту составила 65,5 года. Продолжительность жизни после выхода на пенсию у мужчин составляет 80 лет, а у женщин — 82 года.

- Таким образом в Казахстане наблюдается старение населения. Если в 2010 году доля населения пенсионного возраста составляла 9,9%, то уже в 2020 — 11%. Тем временем доля граждан трудоспособного возраста заметно снизилась: с 64% в 2010 году, до 58,3% в 2020 году. Согласно шкале демографического старения, Казахстан находится на отметке «собственно преддверие старости», - отмечают аналитики.

На тысячу казахстанцев трудоспособного возраста приходится 692 лица моложе и старше трудоспособного возраста. Подобная ситуация, по словам аналитиков, наблюдается во всем мире. Практически все страны мира скоро столкнутся с процессом старения населения.

- В условиях старения населения и соответственно увеличения нагрузки на трудоспособных жителей наблюдаются глобальные тренды по переходу от пенсионной системы распределительного типа к системе накопительного типа. Их соотношение в 2019 году составило 53% (накопительный тип) на 47% (распределительный), притом что в 2008 году на накопительную систему приходилось всего 40%, в 2009-м — 41%, а в 1999-м — 31%, - говорится в исследовании.

Распределительная пенсионная система - выплаты пенсионерам производятся за счёт текущих доходов работающих. В накопительной системе работающее поколение платит взносы, которые не расходуются на выплату пожилым людям, а накапливаются, инвестируются, и вместе с полученными от инвестирования доходами в дальнейшем используются для пенсионного обеспечения именно тех, кто осуществлял накопление.

По состоянию на первое сентября, пенсионные накопления граждан составили 12,9 трлн тенге — на 6% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счёт обязательных пенсионных взносов - 12,6 трлн тенге. Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам составила 342,6 млрд тенге, сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам - 1,6 млрд тенге. Также инвестиционный доход составил 938,9 млрд тенге. В общей сложности с начала года по 1 сентября выплаты по возрасту вкладчикам ЕНПФ составили 62 млрд тенге.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.