- Госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с АО «Национальные информационные технологии» работает над устранением сбоя и восстановлению услуги. О восстановлении работы сервисов мы сообщим дополнительно. Приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщил менеджер по работе со СМИ и связи с общественностью Атырауского областного филиала "Правительства для граждан" Бекжан Ахметов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 29 сентября в СпецЦОНах страны зафиксирован технический сбой, из-за которого временно недоступна услуга по выдаче водительских удостоверений – недоступны услуги по первичному оформлению водительского удостоверения и получению дополнительной категории. Казахстанцы не могут сдать теоретический и практический экзамены на права. Услуги по перерегистрации авто и замене прав – доступны.Такая же информация была предоставлена и пресс-службой филиала по ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.