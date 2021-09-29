Пишут «умри»: пропись для первоклашек прокомментировали в Минобразования Казахстана

Тетрадь-пропись для первоклассников возмутила казнет, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Информация появилась в паблике Nege.kz.

- Тут слово «Өл», в переводе «Умри». Получается, что казахстанские дети, сами того не понимая, уже сталкиваются с мыслью о смерти. А мы ещё удивляемся росту случаев детского суицида. И всё благодаря нашему Минобразования, - пишет автор паблика.

В министерстве образования и науки Казахстана сообщили, что речь идёт о тетраде-прописи «Менің алтын жазу үлгім», выпущенной издательством «8&8». Как оказалось, она не входит в перечень учебников, рекомендуемых к использованию. Соответственно через государственную экспертизу пропись не проходила.

- Организациям образования предоставлено право выбора дополнительных учебных изданий. Во избежание таких случаев будет рассмотрена возможность регулирования данного вопроса, в том числе внешнего и внутреннего оформления тетрадей, используемых школьниками. Отметим, что такие издания всегда находятся в открытой продаже или имеются в сети интернет, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Тем временем казахстанский детский психолог Елена Игина считает, что никакого урона психике детей написание слова «умри» не несёт.

- Во-первых, детского суицида, как пишут паблики, не бывает. Есть подростковый суицид - с 12 лет. Во-вторых, написание слова никак не влияет на детскую психику. В семь лет у ребёнка происходит принятие смерти, он начинает задавать вопросы о ней. У него ещё нет понимания, что «я пишу - я сделаю». А при том состоянии, в котором сейчас после онлайн обучения находятся дети, оно не скоро появится. Ко мне приходят ученики четвёртых классов, которые должны делить трёхзначные цифры, а не могут сложить однозначные. Поэтому, не надо взрослым делать акцент на слове «умри», это просто глагол. Другое дело, кто составлял этот учебник, вот про этого человека можно порассуждать. Почему в его лексиконе есть это слово, и почему на эту букву он не мог предложить другого слово. Вот у кого могут возникать суицидальные наклонности, но никак не у детей, - считает Елена.

