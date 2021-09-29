Участниками ДТП стали три авто, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Массовое ДТП произошло в центре Атырау Столкновение автомобилей произошло на пересечении проспекта Азаттык и улицы Атамбаева 28 сентября в 21:00.
 - Nissan Almera не остановился на запрещающем сигнале светофора и столкнулся с "Лада Приора" и Hyundai Accent, которые остановились на полосе встречного направления. Водитель автомобиля Nissan Almera госпитализирован, серьезных телесных повреждений, по словам специалистов, нет. В настоящее время по данному факту ведется сбор документов, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

McVqEW3NVzg

Массовое ДТП произошло в центре Атырау Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео предоставлено очевидцами