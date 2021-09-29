- Nissan Almera не остановился на запрещающем сигнале светофора и столкнулся с "Лада Приора" и Hyundai Accent, которые остановились на полосе встречного направления. Водитель автомобиля Nissan Almera госпитализирован, серьезных телесных повреждений, по словам специалистов, нет. В настоящее время по данному факту ведется сбор документов, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.
McVqEW3NVzgМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео предоставлено очевидцами