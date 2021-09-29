Водители-дальнобойщики вынуждены колесить по АЗС области в надежде найти дизельное топливо и продолжить свой путь, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Вот уже неделя как у автозаправочных станций Уральска наблюдается вереница из большегрузов. Причина скопления одна - ограниченный отпуск дизельного топлива. Если в одних АЗС солярку отпускают по 50-100 литров в один бак, то в других и вовсе только по талонам и по картам.
Корреспонденты "МГ" проехались по АЗС города и убедились, что ситуация остаётся прежней. За заветными литрами солярки простаивают очереди огромные фуры, а водители искренне недоумевают, почему же такая история повторяется ежегодно. Дальнобойщик Сергей Сафитдинов говорит, что едет с Украины в Узбекистан, везёт отопительные радиаторы.
– Вчера заехал в ЗКО и у меня загорелся красный датчик, солярка была на исходе, еле-еле доехал до двух заправок, но там топлива не нашел. Там отпускают его только по талонам. Сейчас кое-как нашёл заправку и буду заливать по 289 тенге за литр. Залью 100 литров и поеду на свой страх и риск до следующей заправки. Что это такое? Ни в Украине, ни в России нет таких проблем. Возле таможни ребята стоят ждут. Если вы хотите поднять цены, то так и скажите. Но пусть она будет в свободном доступе, - возмущается мужчина.
Другой водитель большегруза Евгений Блохин говорит, что проблема с дефицитом топлива ежегодно возникает в весенне-осенний период.
– Еду из России в Алматы, везу бумагу. Проблема в том, что нет солярки и её нет именно в Казахстане, в России таких проблем нет, правда, там дороже. Мы сталкиваемся с дефицитом топлива каждый год во время посевной и урожая. Причину не могу сказать, "сверху" виднее. Сейчас заливаю по карте, которую выдаёт руководство. За наличку отпускают только по 100 литров в один бак, - говорит Евгений.
Цены на дефицитный товар между тем ползут вверх. Так, на АЗС "Нефтэк" литр ДТ стоит 289 тенге (здесь ещё можно его купить за деньги, правда в ограниченном количестве)
. Цена на дизельное топливо на заправках "Москвичи" и "Конденсат" составляют, 247 и 254 тенге за литр, соответственно. Но если в "Конденсате" ДТ отпускают только по талонам и картам, то в "Москвичах" его нет вовсе.
Ещё дешевле солярка стоит на АЗС VenOil - 232 тенге за литр, и QAZAQ OIL, где цена за литр составляет 203 тенге. Однако залить топливо получится только тем, у кого есть талоны и карты.
Стоит отметить, что ещё в июне цена на дизельное топливо в ЗКО была в коридоре 185-190 тенге за литр.
В управлении энергетики по ЗКО тогда сообщили, что такая ситуация с топливом в области сложилось из-за того, что Атырауский нефтеперерабатывающий завод отпускает его в ограниченном количестве. Основной объем дизельного топлива направляется на сельскохозяйственную работу и на КТЖ, и только потом происходит отгрузка по АЗС. Два дня назад сообщалось, что в запасе осталось 1 550 тонн дизельного топлива в области, этого хватит на 5-6 дней
. Кроме этого в ведомстве обнадежили, что рассматривается вопрос о ввозе дизельного топлива из России.
К слову, сегодня, 29 сентября в службе центральных коммуникаций запланирована пресс-конференция с участием вица-министра энергетики страны Асета Магауова о ситуации с дизельным топливом в Казахстане. В управлении энергетики ЗКО пообещали, что ответы на вопросы по ситуации с дизтопливом мы сможем получить именно там.
Фото Медета МЕДРЕСОВА