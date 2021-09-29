Инцидент произошёл 28 сентября в аэропорту Алматы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Изображение Orna Wachman с сайта Pixabay

Житель Алматинской области 1979 года рождения пытался пройти на борт, летевший в столицу Казахстана, с электрошокером. Мужчина задержан, в отношении него составлен протокол за незаконную перевозку оружия.

В этот же день полиция на транспорте задержала 64-летнего мужчину и 43-летнюю женщину - граждан Германии. После прибытия из Франкфурта в Алматы при досмотре у них обнаружены патроны.

- Составлены административные протоколы по статьям 484 ч.1 КоАП РК (нарушение порядка ввоза на территорию РК патронов). Наложен административный штраф в размере 10 МРП каждому - 29 170 тенге, - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.