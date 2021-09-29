Пока поликлиники мегаполиса собирают списки желающих вакцинироваться Pfizer, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Иллюстративное фото с сайта Pixabay
В ходе брифинга в РСК заместителя руководителя управления общественного здоровья Алматы Лауру Мырзагали спросили о точном сроке поставки вакцины Pfizer.
- Будем ожидать на конец октября. Но как такого графика поставки нам министерство здравоохранения не передавало. Мы собираем с поликлиниками списки, чтобы собрать желающих вакцинироваться Pfizer, - сказала замглавы УОЗ.
Что касается хранения, то вакцина должна находится при температуре -60..-80 градусов. Холодильники с таким режимом имеются в Центре крови.
Напомним, министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщал, что германо-американской вакциной Pfizer будут в первую очередь прививать беременных женщин и детей. 23 августа комитет медицинского и фармацевтического контроля выдал временную регистрацию Pfizer-BioNTech Comirnaty.
- Я не думаю, что нам большими траншами будут выдавать эти вакцины. Повсеместно по городу не будет покупаться это оборудование, которое будет замораживать. В целом есть в Центре крои, где замораживаются компоненты крови. У «СК-Фармация» есть оборудование, в которых будет хранится. Мы будем частями алгоритм маршрута доставки до поликлиник прорабатывать. Наверное, будет централизовано Pfizer, - пояснила Мырзагали.