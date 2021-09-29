От полученных травм женщина скончалась на месте, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Трагедия произошла 29 сентября около 14:00 в Бурлинском районе. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, на 1 406-ом километре на пикете №5 станции "Казахстан" грузовой поезд сбил 26-летнюю женщину. От полученных она скончалась на месте.
– Движение поездов не нарушено, - проинформировали в ДЧС ЗКО.
В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что начато досудебное расследование по статье 344 УК РК "нарушение правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
– В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Иная другая информация в интересах следствия не подлежит разглашению, - сообщили в ведомстве.
