– Движение поездов не нарушено, - проинформировали в ДЧС ЗКО.

– В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Иная другая информация в интересах следствия не подлежит разглашению, - сообщили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 29 сентября около 14:00 в Бурлинском районе. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, на 1 406-ом километре на пикете №5 станции "Казахстан" грузовой поезд сбил 26-летнюю женщину. От полученных она скончалась на месте.В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что начато досудебное расследование по статье 344 УК РК "нарушение правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".