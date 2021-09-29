В настоящее время крупные сети АЗС находятся в процессе переговоров с поставщиками из Российской Федерации, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов во время пресс-конференции в службе центральных коммуникаций рассказал, что в этом году объём производства дизельного топлива составит 4,9 миллиона тонн, это максимальный показатель с 2015 года.
– По динамике производство на наших НПЗ поступательно растет. В целом, потребление за пять месяцев с мая по сентябрь выше аналогичного периода 2020 года на 480 тысяч тонн и на 246 тысяч тонн 2019 года. Розничные цены в республике значительно ниже соседних стран, что способствует росту потребления дизельного топлива транзитным транспортом и к перетокам. Разница оптовых цен между Казахстаном и Россией в 2018 году составляла порядка 20-30 тысяч тенге за тонну, что позволяло АЗС в приграничных областях импортировать дизельное топливо. В настоящий момент разница оптовых цен составляет 80-90 тысяч тенге за тонну. В России оптовые цены на ГСМ выросли вместе с ростом мировой цены на нефть, в то время, как в Казахстане изменялись незначительно, - заявил Асет Магауов.
По его словам, дефицит на ДТ так же возник из-за сезонных сельскохозяйственных работ. 23 сентября министерство энергетики провело переговоры с Минэнерго России о выделении дизельного топлива в размере 100 тысяч тонн.
Сейчас крупные сети АЗС находятся в процессе переговоров с поставщиками из РФ.
Что касается повышения цены на солярку, вице-министр подчеркнул, что в стране есть такие факты, когда отдельные АЗС необоснованно повышают цены на ДТ.
– Мы знаем, что в ЗКО некоторые АЗС отпускают топливо по 250-260 тенге за литр, а некоторые и вовсе по 290 тенге. Думаю, что по каждому случаю будут проводить проверку на факт необоснованного повышения стоимости. Но хочется отметить, что цены на бензин и дизельное топливо с 2016 года не регулируется правительством, - отметил Асет Магауов.
Необходимо отметить, что в Казахстане производством дизельного топлива занимаются три НПЗ - это Атырауский, Шымкентский и Павлодарский. Объем производства дизельного топлива на трёх НПЗ составляет около 16 тысяч тонн в сутки. При этом, по словам директора департамента нефтепереработки и нефтехимии АО" НК "КазМунайГаз" Дмитрия Макеева, в стране сохраняется очень высокий уровень потребления – около 16,5 тысяч тонн в сутки.
Кроме этого, с 1 октября Павлодарский нефтеперерабатывающий завод остановится на текущий плановый ремонт. Тогда суточное производство дизельного топлива на Атырауском и Шымкентском НПЗ составит около 9,5 тысяч тонн. Суммарно за октябрь Атырауский НПЗ произведет 133 тысячи тонн ДТ, Шымкенский НПЗ – 161 тысячу тонн.
– До остановки на ремонт Павлодарского завода на предприятии будет сформирован запас дизельного топлива в объёме 27 тысяч тонн, которые будут отгружаться в течение октября. Также будет сформирован запас бензина АИ-92 в объеме 45 тысяч тонн и АИ-95 – двух тысячи тонн. Ремонт на заводе проводить необходимо для исключения производственных рисков в работе предприятия. Поэтому перенос сроков ремонта Павлодарского завода на следующий год не представляется возможным, - подчеркнул Дмитрий Макеев.
Запуск Павлодарского завода планируется до конца октября этого года. Ожидается, что товарный дизель в объеме шесть тысяч тонн в сутки начнет отгружаться уже с 28 октября.
– Следует отметить, что в этом году ремонт Павлодарского завода переносился дважды. Сначала ремонт был перенесен с июля на сентябрь, затем с сентября на октябрь. Основная причина переноса сроков – необходимость поддержания баланса на внутреннем рынке дизельного топлива, в том числе с учётом спроса сельхозтоваропроизводителей. Хочу подчеркнуть, что капитальный ремонт Павлодарского завода не проводился с 2018 года. В целях обеспечения бесперебойной и безаварийной работы плановый текущий ремонт на отечественных НПЗ проводится ежегодно. При этом капитальный ремонт проводится один раз в три года, - заключил Дмитрий Макеев.
Напомним,
на протяжении нескольких дней в стране возникли сложности с дизельным топливом. Если в одних АЗС солярку отпускают в ограниченным количестве, то в других и вовсе лишь по талонам и картам.
