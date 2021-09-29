Алгоритм проверки мониторинговыми группами статуса посетителей, уже зашедших в заведение, всё ещё не утверждён, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Напомним, постановление, ограничивающее посещение заведений в выходные дни лицам с иными статусами, кроме «зелёного», уже вступило в силу ещё в конце августа. 25 сентября санврач выпустил новое постановление - теперь работать могут всё участники проекта Ashyq. Однако, вести деятельность в выходные дни можно при условии наличия «зелёного» статуса у сотрудников и посетителей.

Правда проверять, с каким статусом вошёл посетитель в заведение, мониторинговые группы по-прежнему не могут. Этот вопрос поднимался ещё в начале сентября.

- На сегодняшний день в алгоритме проведения рейдов этот вопрос не прописан, но он будет учтён. Вопрос является самоконтролем объектов Ashyq, то есть службы собственной безопасности либо персоналом объектов. Сами проводят они контроль путём проверки статуса и в случае только «зелёного» запускают в выходные дни. Сам неоднократно я наблюдал, посещая те или иные объекты, которые участвуют в Ashyq в воскресные дни, только с «зелёным» статусом пропускает администрация данных объектов, - сказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов, отвечая на вопрос журналиста в ходе брифинга в РСК.

