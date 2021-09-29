Фуры заезжают в Казахстан, чтобы проехать по бесплатным дорогам, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Западно-Казахстанской области отмечено резкое повышение цен на дизельное топливо. При этом большинство автозаправочных станций повысили цены
на этот вид горючего. Проблемный вопрос обсудили на площадке Палаты предпринимателей ЗКО.
Как отметил председатель комитета по энергетике, автотранспорту и ЖКХ при Палате предпринимателей ЗКО Турарбек Тлемисов, от цен на дизельное топливо зависит работа общественного транспорта, строительных и дорожных компаний.
- Цены растут как на дрожжах. Позавчера дизель стоил 194 тенге за литр, вчера – 260, а сегодня на АЗС его предлагают купить по 289 тенге за литр, - возмутился Тлемисов.
Ситуацией на рынке ГСМ обеспокоены и в областном акимате. Выяснилось, что местный завод АО «Конденсат» загружен только на 10 процентов. Вопрос увеличения объёмов отпускаемого сырья для производства дизтоплива поднимался во время визита премьер-министра страны Аскара Мамина в нашу область.
- Больше 70 процентов выделяемого на регион дизтоплива разбирают транзитные большегрузы. Они заезжают на территорию области с пустыми баками и пытаются заправиться по полной. Фуры, следующие с европейской части России на восток, заезжают в Казахстан и пользуются бесплатными дорогами. И они тоже заправляются казахстанским топливом, которое дешевле российского, - отметил заместитель акима ЗКО Темирхан Мендыгалиев.
Реализаторы ГСМ на встрече заявили, что сейчас они обслуживают предприятия, с которыми имеют договорные обязательства. То есть отпускают дизель по талонам. Остатки этого вида топлива на АЗС минимальные.
- Вопрос дефицита дизельного топлива должен решаться на уровне министерства энергетики Казахстана. Такая проблема по всей стране, - заявил руководитель департамента Агентства по развитию и защите конкуренции РК по ЗКО Салават Вахитов.
Отметим, что недостающие объёмы дизтоплива регион будет закупать из России
. Правда, совсем по другим ценам, чем были раньше.
Руслан АЛИМОВ