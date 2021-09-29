Несмотря на раскаяние и прощение со стороны потерпевшего, мужчина отправился в тюрьму, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото с сайта Pixabay

Пресс-служба районного суда №2 Жетысуского района сообщила о рассмотрении уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Преступление произошло в марте этого года. В вечернее время подсудимый и его друг увидели, что на детской площадке во дворе дома двое мужчин распивают спиртные напитки. «В грубой форме» они просили их покинуть площадку, из-за чего и начался конфликт. Один из распивающих алкоголь мужчин толкнул подсудимого на землю. Упавший достал нож и нанёс обидчику удар в область грудной клетки.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причинен тяжкий вред здоровью. В суде прокурор просил назначить виновному 6 лет лишения свободы. Подсудимый вину признал полностью. Потерпевший в суде простил подсудимого и просил не лишать его свободы, - говорится в сообщении.

Суд учёл все обстоятельства и назначил минимальный срок наказания - четыре года заключения в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу.

