Соответствующее решение приняла межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay

Об этом сообщается на сайте премьер-министра Казахстана.

- В связи с улучшением эпидемиологической ситуации, МВК принято решение проведении брифингов и пресс-конференций в очном режиме при строгом соблюдении всех санитарных требований. Так, на базе Службы центральных коммуникаций и в региональных центрах коммуникаций смогут принимать участие в пресс-конференциях в офлайн-формате представители СМИ, имеющие «зелёный» статус в приложении Ashyq, - говорится в сообщении.

Напомним, запрет на очное присутствие сотрудников СМИ действовал с начала пандемии. 27 сентября группа журналистов направила вопрос вице-премьеру Ералы Тугжанову - почему даже проведение свадеб в стране разрешено, а вот сотрудникам СМИ посещать брифинги и конференции, а также присутствовать на заседаниях правительства и парламента по-прежнему запрещено. В ходе брифинга, котором журналистам не разрешили быть даже онлайн, вице-премьер ответил, что вопрос прорабатывается.

