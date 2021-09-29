В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +9..+11, ночью похолодает до +1..+3. Ветер северный до 15 километров в час.

В Атырау - переменная облачность. Днём ожидается +9..+11 градусов, ночью - +2..+4 градусов. Ветер северный до 15 километров в час.

В Актобе ожидается переменная облачность. Днём воздух прогреется до +9..+11 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер северный до 25 километров в час.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +14..+16 градусов, ночью опустятся до +7..+9 градусов. Ветер северо-восточный до 25 километров в час.

Лишь на запад и юго-запад республики будет оказывать своё влияние северный антициклон, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юго-востоке с пыльной бурей, на севере и в центре – туман, гололед, днем на востоке и юго-востоке – гроза.

