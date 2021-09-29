Что делать если вы опаздываете на какое-то важное мероприятие времени всего ничего, и о том, чтобы помыть голову не может быть и речи. Вы хватаетесь за сухой шампунь, а тюбик пустой. Не стоит паниковать, ведь его с легкостью можно заменить и другими не менее эффективными домашними средствами, а они найдутся практически в каждом доме.1.Крахмал поглощает излишнее количество жира с волос. Лучше всего подойдет кукурузный. Пересыпьте его в солонку, для удобства использования. Если вы обладательница темных волос, то смешайте его с какао и тогда его не видно будет на волосах. 2. Пудра предназначена для маскировки жирного блеска на лице, с такой же легкостью она справится и с сальными волосами. В отличие от сухого шампуня в состав пудры не входят ингредиенты, которые раздражают кожу головы. С помощью кисточки для румяны наносим пудру на волосы и расчесываем их.3. Яблочный уксус так же является отличной альтернативой сухому шампуню. Для этого смешиваем 150 мл воды и пять капель яблочного уксуса и впрыскиваем в волосы. Они на глазах станут намного чище. Помимо этого уксус прекрасно тонизирует волосы и не оставляет осадка. 4. Антисептик после пандемии найдется практически у каждого. В нем содержится спирт, который идеально устраняет жир в волосах. Достаточно слегка втереть немного антисептика в корни волос и расчесать их. Но лучше не увлекаться этим методом, так как спирт еще и сушит кожу головы.