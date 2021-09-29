1. Обувь покупать нужно вечером

2. Колодка должны быть качественная

3. Примеряйте обувь правильно

4. Выбирайте натуральные материалы

5. У обуви должна быть гибкая подошва

Но бывают ситуации, когда в магазине примеряли обувь, она казалась в пору, но носить их все же невозможно. Чтобы избежать этого, вам достаточно прочесть наши советы.Наверняка вы знаете, что ноги к концу рабочего дня отекают, и ступни немного увеличиваются в размерах, только по этой причине, эксперты советуют выбирать обувь вечером. Этот совет особенно будет полезен тем, кто собирается прикупить обувь на повседневку. Обувь должна быть комфортной и не причинять боли.Если ваши туфельки на каблуках, в них есть какой-то особый шарм. Такая обувь визуально делает ноги стройнее. Но если поторопиться и выбрать неудобную обувь, то без травм не обойтись. Это происходит чаще всего из-за выбранной некачественной обуви. Поэтому при выборе красивой пары туфель не забудьте надавить на подъем обуви. При этом если каблук немного отклонился, спешим вас огорчить – это обувь с некачественной колодкой.Вы замечаете, что в каждом обувном магазине есть коврик для примерки, такой мягкий и приятный. Надев новую обувь очень удобно на нем стоять. Но не забывайте, за дверьми магазина вас ждет суровая реальность, асфальт, ямки и камешки. Поэтому прежде чем приобрести новую пару обуви, пройдитесь в ней по твердой поверхности. А после прогулки в новой обуви, у вас на ногах не должно оставаться покраснений и вы не должны чувствовать сдавливание и дискомфорт.Не стоит надеяться, что обувь из искусственной кожи разносится, ляжет по стопе и станет мягкой. Принять форму ноги может только качественная обувь из натуральной замши и кожи.Перед покупкой не забываем проверить гибкость материала, из которого сделана подошва. Она должна быть в первую очередь мягкая и легко сгибаться в носочке, только такая обувь принесет радость при носке.