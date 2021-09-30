В МВД обратились к казахстанским водителям, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото из архива "МГ"

В нескольких областях страны объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются снегопад, гололёд и туман.

- Автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог. МВД рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населённых пунктов, - говорится в сообщении.

Водителей просят учитывать влияние погоды на режимы движения: снижение видимости при осадках, изменение сцепных качеств дорожного полотна. Важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями.

