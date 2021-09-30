Причин, в прямом и переносном смысле лежащих на поверхности, две: воздействие химических веществ, находящихся в моющих средствах, и, как ни странно, работа отопления. Хотя странности никакой нет: осенью и зимой холодный воздух раздражает кожу рук на улице, а горячий и сухой– высушивает ее в помещении. Что касается регулярного ухода, то кроме походов в салон существует целый арсенал простейших уходов средств за кутикулой. Не выходя из дома, можно обработать кутикулы эфирными, оливковым или подсолнечным маслами, соком каланхоэ, а особенно загрубевшую кожу – питьевой содой. Содовые ванночки в сочетании с лимонным соком, растительным маслом и йодом не только прекрасно размягчают кутикулы, в сочетании с жидким мылом они справляются даже с грибком, а с перекисью водорода – отбеливают ногти. Делайте содовые или любые другие ванночки – с морской солью или ромашкой, например, хотя бы 4 раза в неделю, и ваши ручки скажут вам спасибо. Ну и, безусловно, не забывайте про маникюр. Причиной огрубелости кожи вокруг ногтя может быть и авитаминоз, недостаток воды в организме, болезни ЖКТ и печени.