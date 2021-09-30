Обращать внимание нужно на пару моментов при выборе зубного помощника:

Щетина, из которой изготовлена щетка, должна быть синтетическая, долгое время считалось, что полезнее натуральная, увы, оказалось, что не так. Так как в натуральных щетинах постоянно забиваются бактерии, а на нейлоновых им негде за «гнездиться». Они гигиеничнее! Второй важный момент жесткость щетины. Если к примеру, купить мягкую зубную щетку, то до конца она не вычищает налет, ту бактериальную флору, которая приклеилась к зубам. Естественно в этих участках у нас будет образовываться кариес.

Поэтому большинство стоматологов советую щетки со средней жесткостью щетины. В итоге такие требования могут удовлетворить самые недорогие щетки. В общем, единственные щетки, на которые можно потратиться - это электрические. Как показали исследования, электрические щетки на 11% уменьшают воспаление десен, и на 21% лучше очищают зубной налет, чем обычные. И не удивительно, за две минуты, которые положено чистить зубы, электрические щетинки делают в тысячу раз больше вращений, чем ручные. Однако, любые щеки нужно менять раз в три месяца.