По сути растение не привередливое и не требует особого ухода. Но это не значит, что про него нужно вспоминать раз в месяц. Полив, температура и освещение – вот основные факторы, влияющие на рост и цветение спатифиллума. Спатифиллум в народе называют «женским счастьем». Оно служит украшением помещения, очищает воздух, а еще считается, что цветок налаживает гармонию в семье. Его даже называют «натуральным пылесосом», так как растение имеет свойство очищать воздух от пыли, устраняет вредные испарения, даже может снизить вред от излучения домашней техники. Кроме этого, спатифиллум необычайно красив, белоснежные цветки прекрасно дополняют интерьер, освежая помещение.Как мы писали ранее, «женское счастье» не требует особого ухода. Растение из Южной Америки предпочитает тепло, самая лучшая температура 18-24 градуса, сквозняки он не любит. В качестве грунта отлично подойдет смесь дерновой и листовой земли с перегноем, торфой и речным песком в равных количествах. А вот прямые солнечные лучи цветок переносит плохо, яркий свет может спровоцировать ожоги. Поэтому найдите для него место в тени или в полутени. Но и совсем темное место не подойдет для него. Слишком сырую землю «женское счастье» не любит. Лучше выбрать для него специальные горшки с встроенными поддонами, куда можно залить воду и она умеренно будет впитываться в грунт. Не забывайте про опрыскивание. Удобрения наносить лучше два раза в год весной и летом. В осенний и зимний период лучше не подкармливать. Обрезать листья тоже не рекомендуется, достаточно вовремя убирать желтые и высохшие листья, которые могут появиться.