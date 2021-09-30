Один из главных советов, не использовать для устранения желтизны спиртосодержащие средства, есть вероятность, что в пластике может пропасть весь блеск, он станет матовым. 1. С пожелтевшим пластиком может справиться отбеливающие средство из уксуса и воды. Важно чтобы составляющие были в равных пропорциях. С помощью такого раствора можно с легкостью побороть осевший жир на пластике и желтые пятна. Достаточно пару раз в год обрабатывать средством пластик с помощью губки. 2. Идеально отчищают пластик меламиновые губки. В этом случае не нужно никаких средств, нужно всего лишь приобрести губку. 3. Также мощно отбеливает пластик, всем известная белизна. Главное соблюдать технику безопасности, работать в перчатках, чтобы не получить ожоги. У белизны очень сильный специфический запах, однако результат вас порадует.