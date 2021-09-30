Рано или поздно абсолютно все пластиковые изделия начинают желтеть, будь это окна или подоконники. Такое окно портит весь уют и атмосферу в доме. Мы вам расскажем, как не допустить распространения желтизны на окнах. Подоконники засияют белизной. Три доступных средства для чистки пластиковых окон Один из главных советов, не использовать для устранения желтизны спиртосодержащие средства, есть вероятность, что в пластике может пропасть весь блеск, он станет матовым. 1. С пожелтевшим пластиком может справиться отбеливающие средство из уксуса и воды. Важно чтобы составляющие были в равных пропорциях. С помощью такого раствора можно с легкостью побороть осевший жир на пластике и желтые пятна. Достаточно пару раз в год обрабатывать средством пластик с помощью губки. 2. Идеально отчищают пластик меламиновые губки. В этом случае не нужно никаких средств, нужно всего лишь приобрести губку. 3. Также мощно отбеливает пластик, всем известная белизна. Главное соблюдать технику безопасности, работать в перчатках, чтобы не получить ожоги. У белизны очень сильный специфический запах, однако результат вас порадует.