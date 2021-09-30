А теперь о главном. Мало кто знает, что эти продукты можно хранить в морозилке:

Ну что делать, когда мы запасаемся продуктами в прок или просто много наварили? Впрочем, один из самых действенных способов это заморозка. Правда далеко не со всеми продуктами этот фокус проходит. Итак, основное правило перед тем, как заморозить - продукты должны быть комнатной температуры. Для удобства, пряности можно нарезать, залить водой или растительным маслом, а затем разлить по формочкам для заморозки льда. Рыбу, мясо или птицу нужно хорошенько упаковывать по пакетам, чтобы ничего не подтекало. Перед приготовлением необходимо дать разморозиться до комнатной температуры, но стараться не повторять заморозку, так как продукт расползется по волокнам. Оставляйте в морозилке свободное место, в камере должен быть воздух. Тесто после заморозки становиться только вкуснее.1. В морозильной камере можно хранить долгое время отварные макароны и рис. 2. Также с помощью этого способа можно сохранить орехи и муку. 3. Не портиться также долгое время сливочное масло и тертый сыр. 4. Мало кто знает об этом, но также можно замораживать очищенные бананы и лимоны. 5. Если вы уезжаете и боитесь, что хлеб заплесневеет отправьте его в морозильник. 6. Удивительно, но также можно на долго сохранить яйца, только для этого нужно разлить по контейнерам отдельно белки и желтки. 7. Мясо, птица и рыба может храниться не только в сыром виде, но и в приготовленном.