- Санжар Мади рекомендует картины сразу нескольких жанров — в список вошли драмы («Прекрасная эпоха» и «Гражданин Кейн»), триллеры («Счастливое число Слевина» и «Игра»), фантастика («Области тьмы» и «Интерстеллар») и другие.
- Среди любимых фильмов Нуртаса Адамбая оказалось немало советских комедий («Ирония судьбы», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кин-дза-дза!»), а также несколько драматических картин 90-х годов («Зеленая миля» и «Храброе сердце»), и др.
- Подборка Айсулу Азимбаевой станет открытием для желающих познакомиться с особенностями кинематографа разных стран, в нее вошли: гонконгская мелодрама «Любовное настроение», немецкий триллер «Золотая перчатка» и аргентино-испанский фильм «Дикие истории», и др.
- В список Ердена Телемисова вошли две казахстанские драмы («Шлагмаум» и «Черный, черный человек»), а также серия фильмов из классики советского кино («12 стульев», «Афоня», «Собачье сердце»), и др.
- Чингиз Капин посоветовал к просмотру казахстанский триллер «Финансист. Игра на вылет» и несколько советских драм и комедий, включая «Белый Бим Черное ухо», «Ангел в тюбетейке» и «Военно-полевой роман», и др.
- В обширную подборку Асель Калиевой вошли не только фильмы разных жанров и годов выпуска, но и сериалы («И повсюду тлеют пожары», «Почему женщины убивают», «Рассказ служанки»), и др.
- Список фильмов от Адильхана Ержанова станет открытием для тех, кто хочет проследить за историей развития различных жанров в США. Он включает 10 триллеров, вышедших с 1968 по 2015 год, а также 14 драматических фильмов с 1967 по 2014 год.
