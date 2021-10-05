Санжар Мади рекомендует картины сразу нескольких жанров — в список вошли драмы («Прекрасная эпоха» и «Гражданин Кейн»), триллеры («Счастливое число Слевина» и «Игра»), фантастика («Области тьмы» и «Интерстеллар») и другие.

Среди любимых фильмов Нуртаса Адамбая оказалось немало советских комедий («Ирония судьбы», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кин-дза-дза!»), а также несколько драматических картин 90-х годов («Зеленая миля» и «Храброе сердце»), и др.

Подборка Айсулу Азимбаевой станет открытием для желающих познакомиться с особенностями кинематографа разных стран, в нее вошли: гонконгская мелодрама «Любовное настроение», немецкий триллер «Золотая перчатка» и аргентино-испанский фильм «Дикие истории», и др.

В список Ердена Телемисова вошли две казахстанские драмы («Шлагмаум» и «Черный, черный человек»), а также серия фильмов из классики советского кино («12 стульев», «Афоня», «Собачье сердце»), и др.

Чингиз Капин посоветовал к просмотру казахстанский триллер «Финансист. Игра на вылет» и несколько советских драм и комедий, включая «Белый Бим Черное ухо», «Ангел в тюбетейке» и «Военно-полевой роман», и др.

В обширную подборку Асель Калиевой вошли не только фильмы разных жанров и годов выпуска, но и сериалы («И повсюду тлеют пожары», «Почему женщины убивают», «Рассказ служанки»), и др.

Список фильмов от Адильхана Ержанова станет открытием для тех, кто хочет проследить за историей развития различных жанров в США. Он включает 10 триллеров, вышедших с 1968 по 2015 год, а также 14 драматических фильмов с 1967 по 2014 год.

Списки фильмов от звёзд Казахстана составлены в рамках глобального долгосрочного проекта онлайн-кинотеатра с лидерами мнений медиаиндустрии: актёрами, кинокритиками, телеведущими и блогерами. Все рекомендации уникальны, при их составлении звёздные эксперты IVI не ограничивались конкретным жанром, годом выпуска или страной производителем. В списки вошли мейнстрим и авторские фильмы, обладатели «Оскара» и картины без наград, но ставшие частью мировой классики. Подборки доступны на сайте IVI в специальном разделе «Знаменитости рекомендуют». Ниже мы кратко расскажем о них. Возможно, фильм, который войдет в ваш личный рейтинг, уже в звёздных списках.В дополнение к новым рекомендациям пользователям уже доступны подборки фильмов и сериалов от актеров Константина Хабенского, Ивана Охлобыстина, Максима Лагашкина, Дениса Косякова, телеведущих и блогеров Регины Тодоренко, Wylsacom, BadComedian, Стаса Круглицкого, Галины Боб и других. Цель проекта «Знаменитости рекомендуют» — помочь зрителям быстро и легко выбирать фильмы и сериалы из обширного каталога контента IVI не только с помощью системы персональных рекомендаций и легкого поиска, но и благодаря рекомендациям любимых актеров и режиссеров. Справочная информация: IVI – крупнейший в СНГ онлайн-кинотеатр с каталогом, насчитывающим более 100 тысяч фильмов, мультфильмов и сериалов. Аудитория IVI по всему миру превышает 59 млн уникальных посетителей в месяц, которые проводят на IVI более 1,5 млрд часов в год. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.