Днём шестого октября в Западно-Казахстанской области ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Уральске синоптики прогнозируют днём переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +8..+10, ночью похолодает до 0..-2. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау - переменная облачность. Днём ожидается +11..+13 градусов, ночью - +1..+3 градусов. Ветер восточный до 14 метров в секунду.

В Актобе ожидается переменная облачность. Днём воздух прогреется до +8..+10 градусов. Ночью похолодает до 0..+2 градусов. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +11..+13 градусов, ночью опустятся до +7..+9 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на востоке и в горных районах юго-востока страны сильные осадки, усилится ветер, ночью и утром туман, гололёд, на севере, востоке республики ожидается низовая метель. На западе и юго-западе РК под влиянием антициклона сохраняется погода без осадков.

