Избитого в Алматы судоисполнителя оштрафовали после видео

Мужчина записал видеобращение и снял собственное нарушение ПДД, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов написал, что частный судебный исполнитель Ермеков привлечён к административной ответственности.

- Находясь в салоне движущегося автомобиля, будучи участником дорожного движения (пассажир), нарушил требования ПДД РК.В этой связи правонарушитель привлечён к административной ответственности по статье 615 ч.1 КРК об АП (невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований ПДД), то есть нахождение в автомашине без пристёгнутого ремня безопасности. Напомню о недопустимости такого поведения на дорогах, - написал Абдрахманов в .

Напомним, видео избиения появилось в социальной сети. В республиканской палате частных судебных исполнителей сообщили, что инцидент произошёл утром четвёртого октября в Бостандыкском районе. При сносе опасной постройки знакомый владелицы дома нанёс несколько ударов. Позже избитый ЧСИ Ермеков записал видеообращение, на котором сообщил, что с ним уже всё нормально и он намерен наказать обидчика.

