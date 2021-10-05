Свой поступок он объяснил тем, что повздорил с родственником и хотел ему отомстить, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пьяный житель Атырауской области поджег дом родного брата По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, третьего октября около 18:00 в отдел полиции поступило сообщение о том, что в Жаскайратском сельском округе горит частный дом.
– Женщина сообщила, что младший брат её мужа в состоянии алкогольного опьянения облил дом бензином и поджёг. В следствие пожара дом сгорел полностью. Сотрудники полиции задержали 55-летнего подозреваемого, который дал признательные показания. По его словам, он повздорил с братом, решил отомстить ему и поджёг дом, - сообщили полицейские.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Пьяный житель Атырауской области поджег дом родного брата Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.