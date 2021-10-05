– Женщина сообщила, что младший брат её мужа в состоянии алкогольного опьянения облил дом бензином и поджёг. В следствие пожара дом сгорел полностью. Сотрудники полиции задержали 55-летнего подозреваемого, который дал признательные показания. По его словам, он повздорил с братом, решил отомстить ему и поджёг дом, - сообщили полицейские.

По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, третьего октября около 18:00 в отдел полиции поступило сообщение о том, что в Жаскайратском сельском округе горит частный дом.По данному факту начато досудебное расследование по статье 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.