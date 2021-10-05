Дархан Амирханович Закарин родился в 1972 году в Западно-Казахстанской области. Образование – высшее. Окончил Западно-Казахстанский сельско -хозяйственный институт, Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана по специальностям «Агроном» и «Бакалавр государственного и местного управления». В разные годы работал главным агроном сельскохозяйственного предприятия «Пятимар», главным агроном управления сельского хозяйства Жангалинского района, директором ГКП «Коммунал» акимата Жангалинского района, акимом Жангалинского аульного округа и заместителем акима Жангалинского района.

В ходе визита глава области представил активу нового акима района. На эту должность назначен Дархан Закарин, который ранее работал секретарем Жангалинского районного маслихата. На совещании с активом Гали Искалиев вручил благодарственное письмо Наурызбаю Карагойшину за значительный вклад в социально – экономическое и культурное развитие района. - Хочу поблагодарить Наурызбая Карагойшина за вклад в развитие района, он зарекомендовал себя как руководитель высокого уровня. За годы работы район достиг немалых результатов в социально-экономическом развитии: реализованы новые индустриальные проекты, получила серьезный импульс социальная сфера. Под его руководством в 2017 – 2020 годах чистой питьевой водой были обеспечены десять сельских округов. Реализован один из крупнейших проектов по обеспечению населения района качественной питьевой водой – строительство Жангалинского группового водопровода протяженностью 150 км. Стоимость проекта -2,5 млрд. тенге. В 2018 году 316 семей в селах Жуалой, Мукур, Сарыколь, Жангельдин смогли провести в свои дома природный газ, были газифицированы 11 соцобъектов. Жители района обеспечены голубым топливом на 95%. Для жителей района, стоящих в очереди на коммунальное и арендное жилье, был сдан в эксплуатацию 3-этажный 24-квартирный дом. Благодарим вас за проделанную работу и желаем успехов на новой должности, – сказал глава региона. Далее аким области представил активу Дархана Закарина, подчеркнув его большой опыт работы на руководящих должностях, при этом отметив, что предстоит реализовать ряд задач по комплексному социально-экономическому развитию района.В ходе визита аким области ознакомился с работой местного Коворкинг центра, ФАП, посетил водонасосную станцию, побывал в детском саду «Балбөбек». Также Гали Искалиев лично проинспектировал ряд социальных объектов. В настоящее время в Жангалинском районе идет интенсивное строительство дорог, решаются вопросы благоустройства территории, строится социальное жилье для многодетных семей и очередников.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.