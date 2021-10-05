Сотрудники старше 55 лет проигрывают на рынке труда из-за более высокого в сравнении с молодыми уровнем требуемого заработка, считают эксперты.

HeadHunter Казахстан проанализировал размещённые на сайте вакансий работодателей и резюме соискателей. По их мнению, люди, которым сегодня за 55, пользуются всевозрастающим спросом на трудовом рынке. Единственная причина, по которой эти сотрудники проигрывают – гораздо более высокий в сравнении с молодыми уровень требуемого заработка. Средний желаемый доход, указанный в резюме соискателей старше 55 лет - от 285 000 тенге, что на 22% больше, чем у всех зарегистрированных соискателей.

- Предпочтительный график работы у возрастных кандидатов - полный день (62,6%). Также присутствуют варианты с гибким графиком (10,8%), сменным графиком (9,5%), вахтовый метод (9,2%). Удалённая работа остаётся самым непривлекательным графиком работы, на неё приходится 7,9%, - рассказали в компании.

Основные профессиональные области, которые чаще всего выбирают соискатели старше 55 лет:

бухгалтерия, управленческий учёт, финансы предприятия;

производство, сельское хозяйство;

строительство, недвижимость;

транспорт, логистика;

административный персонал.

- Что касается работодателей, чаще всего соискателей пенсионного возраста готовы рассматривать на массовые и рабочие профессии, а также на вакансии, требующие выполнении рутинных задач. Реже всего, работодатели готовы принять на работу возрастных кандидатов в компаниях сферы информационных технологий, - отмечают аналитики компании.

