Женщина отказалась переводится в филиал банка в другом городе и её уволили, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

При направлении уведомления о переводе в другой город, по мнению суда, работодатель допустил «вольную трактовку» обозначений трудового кодекса.

- Продолжая неверную интерпретацию законодательных понятий, работодатель, в последующем вынес незаконный акт о прекращении трудовых правоотношений с работником, по мотивам отказа его от изменения условий труда, - говорится в постановлении.

Женщина обратилась в суд, требуя восстановления на работе, выплаты за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда в размере 500 000 тенге. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал.

Судебная коллегия пришла к мнению, что суд первой инстанции не достаточно изучил обстоятельства дела и отменил решение атырауского городского суда. Приказ банка о прекращении трудового договора признан незаконным. Постановлением банк должен восстановить истца на работу, выплатить зарплату за время вынужденного прогула и сумму компенсации морального вреда в сумме 100 000 тенге.

