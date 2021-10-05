- Она была госпитализирована с различными травмами в отделение травматологии в Областной многопрофильной больницы. В 18:30 пострадавшая скончалась. Назначена судебная-медицинская экспертиза. Автомашина водворена на спецстоянку, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, первого октября примерно в 14:20 18-летний водитель Hyundai Sonata ехал по проспекту Н. Назарбаева и на регулируемом пешеходном переходе напротив кафе «Марина» наехал на 80-летнюю женщину.Досудебное расследование ведется по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.