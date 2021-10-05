Кроме этого суд запретил ей занимать должности в сфере образования, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аксай может вновь оказаться в мусорном коллапсе из-за долгов населения за вывоз ТБО Иллюстративное фото из архива "МГ" 24 января в селе Сагиз Атырауской области 35-летняя многодетная мать сразу же после родов выбросила своего новорожденного ребенка в мусорный бак. Бездыханное тело младенца нашли полицейские. Малыш умер от переохлаждения. Женщина оказалась многодетной матерью: у нее уже есть четверо детей. Но эту беременность она почему-то скрыла от медиков и родила в туалете у себя дома. К тому же она работала учительницей в сельской школе. Позже было установлено, что погибший малыш родился полноценным и здоровым. Приговором суда женщина была признана виновной в совершении преступления по статье  100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка" и приговорена к полутора годам лишения свободы. Кроме этого, суд запретил ей занимать должности в сфере образования. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.