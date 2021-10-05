- Нам удалось собрать всего 420 тысяч тенге. Мы все равно поедем, хотя бы пройти консультацию и для назначения дальнейшего лечения. Просим людей помочь нам. Надеемся на помощь от волонтёров. Очень тяжело смотреть на ребенка, когда судороги могут возникнуть в любой момент. Мы боимся оставить её одну даже на минуту. Вдруг снова приступ или обморок. Зная заболевание, нам нужна ещё и реабилитация, - отметила Марина Нугумашева.Стоит отметить, что родители Камилы предоставили все документы, подтверждающие диагноз и вызов в заграничный медцентр. Все, кто желает помочь Камидле Нугумашевой, могут перечислить деньги по следующим реквизитам на имя ее матери Марины Нугумашевой на номер карты Каспи голд 4400 4301 8937 4686 или по номеру телефона привязанной к этой карте 8 705 504 10 15 (Марина Нугумашева). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
