Камиле Нугумашевой необходимо на поездку 1,5 миллиона тенге. Пока семья собрала всего 420 тысяч тенге, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как живет девочка с редким заболеванием из Уральска Камила Нугумашева Родители Камилы Нугумашевой Олег и Марина не в первый раз обращаются к казахстанцам за помощью. Впервые о них узнали читатели 23 ноября 2017 года. Тогда после рождения их дочери был поставлен диагноз врождённый гиперинсулинизм. При этом заболевании поджелудочная железа вырабатывает много инсулина, который поглощает всю глюкозу в организме ребенка. Аппарат для измерения уровня инсулина в поджелудочной железе был только в Дании и Турции. Девочке необходимо было провести молекулярно-генетическое исследования генов и хирургическое лечение, иначе мозг новорождённой мог быть поражён, после чего она осталась бы инвалидом на всю жизнь. Однако местные врачи смогли только поддерживать её состояние, и то недолгое время. Родители тогда начали сбор денежных средств. Отец Камилы обращался к министру труда РК на сайте электронного правительства. Немецкий фонд Ein Herz fur Kinder на лечение девочки выделил 10 тысяч евро. Также 15 тысяч евро было перечислено из фонда "Клуба добряков". К счастью, сумма была собрана полностью, Камила прошла полное обследование в Дании, где ей подтвердили неутешительный диагноз, а после назначили диету и постоянный приём лекарств. Сейчас Камиле уже три года. Редакция "МГ" в сентябре писала о том, что Камиле Нугумашевой приходится каждый день пить лекарство, чтобы продолжать жить. У родителей девочки на руках есть вызов на госпитализацию в отделение эндокринопатий раннего детского возраста в Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии в Москве на 11 октября этого года.
- Нам удалось собрать всего 420 тысяч тенге. Мы все равно поедем, хотя бы пройти консультацию и для назначения дальнейшего лечения. Просим людей помочь нам. Надеемся на помощь от волонтёров. Очень тяжело смотреть на ребенка, когда судороги могут возникнуть в любой момент. Мы боимся оставить её одну даже на минуту. Вдруг снова приступ или обморок. Зная заболевание, нам нужна ещё и реабилитация, - отметила Марина Нугумашева.
Стоит отметить, что родители Камилы предоставили все документы, подтверждающие диагноз и вызов в заграничный медцентр. Все, кто желает помочь Камидле Нугумашевой, могут перечислить деньги по следующим реквизитам на имя ее матери Марины Нугумашевой на номер карты Каспи голд 4400 4301 8937 4686 или по номеру телефона привязанной к этой карте 8  705 504 10 15 (Марина Нугумашева).