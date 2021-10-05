Женщина ранее не была замужем и жила вместе с мамой и ребёнком, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Выбросившая в уличный туалет младенца жительница Атырау воспитывает 10-летнего ребенка Иллюстративное фото из архива "МГ" Третьего октября Индерский район потрясла новость о найденном в уличном туалете новорождённом ребёнке. 31-летняя жительница села родила малыша и решила избавиться от него. О своей беременности она предпочла никому не говорить, да и вставать на учёт она не стала. Как выяснилось, скорую помощь вызвала мама женщины, которая увидела, что её дочь истекает кровью. Однако сама женщина категорически отказалась от госпитализации и от помощи врачей. Тем временем ребёнка в уличном туалете обнаружила соседка, которая услышала детский плач. Она немедленно вызвала полицейских и бригаду скорой помощи.
– Женщина скрывала свою беременность. Малышу повезло, что он не утонул в нечистотах, а приземлился ближе к стенке. Врачи вытащили ребёнка из ямы, обогрели, доставили в больницу, сняли рентген, лёгкие чистые, - рассказала главный врач Индерской районной больницы Анар Доспаева.
Стоит отметить, что женщина работает уборщицей в одном из государственных учреждений и до последнего дня ходила на работу. О её беременности не знали ни коллеги, ни близкие родственники. Ранее замужем не была и жила вместе с мамой и 10-летним ребенком. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что в отношении женщины ведётся досудебное расследование по статье 119 УК РК "Оставление в опасности".