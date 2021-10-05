Около 400 человек примут на воинскую службу по контракту в Алматы

В Алматы идёт набор на воинскую службу по контракту, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Кандидату необходимо иметь военно-учётную специальность, отслужить срочную воинскую службу либо пройти обучение на военной кафедре. Важным аспектом является состояние здоровья будущего военнослужащего и его психологическая подготовленность.

- Поступая на воинскую службу по контракту, гражданин осознанно и добровольно становится профессиональным защитником своей страны. С обретением воинской должности военнослужащий получает возможность карьерного роста. Помимо профессиональной реализации армия обеспечивает социальную поддержку. Военнослужащий и члены его семьи имеют право на обеспечение жильём или получение денежной компенсации за его аренду, на бесплатное медицинское обслуживание, - рассказали в департаменте по делам обороны Алматы.

Набор проходит до конца года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.