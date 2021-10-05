- Мы не можем создать кондоминиум. Земля находится под арестом, она до сих пор принадлежит подрядной организации. Нам весь ремонт приходится делать за свой счёт, - рассказала Ляззат Куаналиева.Старший по дому Альтаир Сапашев уверен, что подрядчики нарушили строительные нормы при возведении жилья.
- Вся система подачи горячей воды в доме сделана неправильно. У нас имеется отдельная котельная, она находится на балансе АО «Жайыктеплоэнерго». К нам пять раз приезжали представители тепловой инспекции коммунального предприятия. Они говорят, что якобы у нас труба диаметром 32 миллиметра покрылась накипью и её надо менять. Горячей воды нет уже два года, - сообщил мужчина.В акимате Уральска прокомментировали сложившуюся ситуацию. Заместитель главы города Мирас Мулкай отметил, что коммунальные службы уже не раз проводили собрания с жителями многоэтажки.
- Имеются предписания, что в доме необходимо заменить 40 метров подающей трубы диаметром 32 миллиметра на трубу диаметром 60 миллиметров. Жители должны сами проявить активность, - отметил замакима областного центра.Между тем юристы советуют людям не ждать зимы, а решить вопрос самостоятельно.
- Здание строилось по заказу городского акимата, значит оно прошло госэкспертизу. Возможно, имелись ошибки строителей и проектировщиков. Если постоянно нет горячей воды, то людям необходимо самостоятельно заменить трубы с сохранением договора, чеков, квитанций и актов выполненных работ. Затем сумму ремонта взыскать через суд с ответчиков: акимата, подрядчиков, разработчиков ПСД и АО «Жайыктеплоэнерго, - заявил юрист Бауыржан Ахметжан.Юрист отметил, что сейчас новый административный процедурно-процессуальный кодекс обязывает государственные органы доказывать свою правоту, облегчая задачу истцам.
Руслан Алимов