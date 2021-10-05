- Мы не можем создать кондоминиум. Земля находится под арестом, она до сих пор принадлежит подрядной организации. Нам весь ремонт приходится делать за свой счёт, - рассказала Ляззат Куаналиева.

- Вся система подачи горячей воды в доме сделана неправильно. У нас имеется отдельная котельная, она находится на балансе АО «Жайыктеплоэнерго». К нам пять раз приезжали представители тепловой инспекции коммунального предприятия. Они говорят, что якобы у нас труба диаметром 32 миллиметра покрылась накипью и её надо менять. Горячей воды нет уже два года, - сообщил мужчина.

- Имеются предписания, что в доме необходимо заменить 40 метров подающей трубы диаметром 32 миллиметра на трубу диаметром 60 миллиметров. Жители должны сами проявить активность, - отметил замакима областного центра.

- Здание строилось по заказу городского акимата, значит оно прошло госэкспертизу. Возможно, имелись ошибки строителей и проектировщиков. Если постоянно нет горячей воды, то людям необходимо самостоятельно заменить трубы с сохранением договора, чеков, квитанций и актов выполненных работ. Затем сумму ремонта взыскать через суд с ответчиков: акимата, подрядчиков, разработчиков ПСД и АО «Жайыктеплоэнерго, - заявил юрист Бауыржан Ахметжан.

Девятиэтажку сдали в эксплуатацию в 2017 году. В ней проживают очередники местных исполнительных органов, среди которых есть воспитанники детских домов и многодетные семьи. Многоэтажный дом по программе «Нурлы Жер» строился Казахстанской ипотечной компанией. Подрядчиком выступило ТОО «Св плюс». Жители дома говорят, что их проблемы начались сразу после новоселья.Старший по дому Альтаир Сапашев уверен, что подрядчики нарушили строительные нормы при возведении жилья.В акимате Уральска прокомментировали сложившуюся ситуацию. Заместитель главы города Мирас Мулкай отметил, что коммунальные службы уже не раз проводили собрания с жителями многоэтажки.Между тем юристы советуют людям не ждать зимы, а решить вопрос самостоятельно.Юрист отметил, что сейчас новый административный процедурно-процессуальный кодекс обязывает государственные органы доказывать свою правоту, облегчая задачу истцам.

