- Коммунальные предприятия и учреждения полностью завершили ремонт 15.6 км тепловых линий, 1.4 км линий воды и водоотвода, 696.7 км электролиний. Также по области 412 объектов образования и 147 объектов здравоохранения полностью прошли испытание на предмет готовности к отопительному сезону. Из 1 776 многоэтажных жилых домов к настоящему времени 1751 или 99% прошли испытание, - сказал Ерлан Назаров.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ерлан Назаров информировал, что всего на отопительный сезон выделили три млрд тенге, в том числе один млрд тенге из местного бюджета и два млрд за счёт собственных средств коммунальных предприятий и учреждений.С 1 октября в регионе началась подача тепла в объекты социальной сферы. На сегодня из 412 объектов образования подключены к теплу 405 (98%), из 147 объектов здравоохранения получили тепло 80 (54%). Остальные объекты будут подключаться к теплу постепенно, с учетом погодных условий.. Однако по словам руководителя управления, в случае резкого похолодания подключение жилых домов к теплу может быть осуществлено раньше намеченного срока. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.