– Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить полное сгорание времянки. Пожар локализован в 14:33 и полностью ликвидирован в 14:36 минут. На пожаре 32-летний гражданин Узбекистана получил термические ожоги второй степени и был госпитализирован в хирургическое отделение центральной районной больницы. Причина пожара устанавливается, - сообщили в ведомстве.

Пожар произошел четвёртого октября около 14часов в доме №46 по улице Жеруйык Курмангазинского района. По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, открытым огнем горело перекрытие временного жилого дома площадью 150 квадратных метров и встроенный гараж. В результате пожара полностью сгорели автомобили Toyota Ipsum и ВАЗ-2114, которые находились внутри гаража.На месте работали 12 пожарных и две единицы техники. ДЧС Атырауской области просит граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности.