Тепло пока дадут только в одном микрорайоне города, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как сообщили заместитель акима Уральска Мирас Мулкай, аким города Абат Шыныбеков подписал постановление, согласно которому начался отопительный сезон. Все дома готовы к отопительному сезону на 100%, сети опрессованы.
- В первую очередь тепло подадут сегодня, пятого октября, в жилые дома микрорайона Зачаганск, затем в дома нового микрорайона по Саратовской трассе. До конца недели постепенно будут подключать остальную часть города. Тепло подается до задвижек, а дальше отрабатывают жильцы дома совместно с КСК. У кого паспорта готовности есть, тепло будет подаваться беспрепятственно, - сказал Мирас Мулкай.
Между тем заместитель генерального директора АО "Жайыктеплоэнерго" Бекболат Камешов отметил, что к теплоснабжению подключают жилые дома пока только в Зачаганске.
- Необходимо подключить отопление к четырём садам в Зачаганске, а сделать это без подключения тепла в жилых домах невозможно. Остальная часть города будет подключена, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение трех дней составит +8 градусов и ниже, - пояснил он.
