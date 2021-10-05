- В первую очередь тепло подадут сегодня, пятого октября, в жилые дома микрорайона Зачаганск, затем в дома нового микрорайона по Саратовской трассе. До конца недели постепенно будут подключать остальную часть города. Тепло подается до задвижек, а дальше отрабатывают жильцы дома совместно с КСК. У кого паспорта готовности есть, тепло будет подаваться беспрепятственно, - сказал Мирас Мулкай.

- Необходимо подключить отопление к четырём садам в Зачаганске, а сделать это без подключения тепла в жилых домах невозможно. Остальная часть города будет подключена, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение трех дней составит +8 градусов и ниже, - пояснил он.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили заместитель акима Уральска Мирас Мулкай, аким города Абат Шыныбеков подписал постановление, согласно которому начался отопительный сезон. Все дома готовы к отопительному сезону на 100%, сети опрессованы.Между тем заместитель генерального директора АО "Жайыктеплоэнерго" Бекболат Камешов отметил, что к теплоснабжению подключают жилые дома пока только в Зачаганске.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.