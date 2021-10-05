Уральцы жалуются, что не могут получить второй компонент вакцины от COVID-19
В поликлиниках отказываются вскрывать ампулы с вакциной до тех пор, пока не соберутся пять человек, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В редакцию "МГ" обратились жители города, которые возмутились тем, что не могут получить второй компонент вакцины. По их словам, прежде чем вскрывать ампулу, врачи ждут, пока соберутся как минимум пять желающих.
– В минувшее воскресенье должен был уехать на вахту. Там нам сразу сказали: "Без паспорта о вакцинации не приезжать". Перед отъездом должен был получить второй компонент. Пошел в пятницу после обеда, в субботу с утра и после обеда ходил, в воскресенье с утра - не смог получить заветный укол. Причина одна - не открывают ампулу пока не соберутся пять человек. Так и уехал без вакцины, пришлось в Атырау просить, умолять поликлиники, чтобы мне сделали укол. Ну что за правило такое? - возмущается житель города Асылжан.
Другая жительница Уральска Венера говорит, работает в сфере обслуживания и не так давно руководство поставило условие, что все сотрудники должны быть вакцинированными. В противном случае пригрозили увольнением.
– Три дня ходила в поликлинику, чтобы получить вакцины. Кое-как собрались пять человек. Ну неужели нельзя как-то организовать так, чтобы все пять человек пришли в одно время? - говорит девушка.
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО подчеркнули, что действительно есть такое требование и оно действует на две вакцины: "Спутник-V" и QazVac. Если для российской вакцины необходимо, чтобы собрались пять человек, то для казахстанской достаточно и трёх человек.
– Вакцина так упакована, в одной упаковке несколько ампул. Заставлять и вызывать пациентов в определенное время мы не можем, у всех свои дела, кто-то уехал, кто-то приболел. Один приходит с утра, второй после рабочего дня, - пояснили в облздраве.
