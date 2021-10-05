– В минувшее воскресенье должен был уехать на вахту. Там нам сразу сказали: "Без паспорта о вакцинации не приезжать". Перед отъездом должен был получить второй компонент. Пошел в пятницу после обеда, в субботу с утра и после обеда ходил, в воскресенье с утра - не смог получить заветный укол. Причина одна - не открывают ампулу пока не соберутся пять человек. Так и уехал без вакцины, пришлось в Атырау просить, умолять поликлиники, чтобы мне сделали укол. Ну что за правило такое? - возмущается житель города Асылжан.

– Три дня ходила в поликлинику, чтобы получить вакцины. Кое-как собрались пять человек. Ну неужели нельзя как-то организовать так, чтобы все пять человек пришли в одно время? - говорит девушка.

– Вакцина так упакована, в одной упаковке несколько ампул. Заставлять и вызывать пациентов в определенное время мы не можем, у всех свои дела, кто-то уехал, кто-то приболел. Один приходит с утра, второй после рабочего дня, - пояснили в облздраве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" обратились жители города, которые возмутились тем, что не могут получить второй компонент вакцины. По их словам, прежде чем вскрывать ампулу, врачи ждут, пока соберутся как минимум пять желающих.Другая жительница Уральска Венера говорит, работает в сфере обслуживания и не так давно руководство поставило условие, что все сотрудники должны быть вакцинированными. В противном случае пригрозили увольнением.В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО подчеркнули, что действительно есть такое требование и оно действует на две вакцины: "Спутник-V" и QazVac. Если для российской вакцины необходимо, чтобы собрались пять человек, то для казахстанской достаточно и трёх человек.