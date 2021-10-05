Вот уже второй год клиника Uniserv Medical Center участвует в кампании прикрепления населения к поликлинике. Пользоваться услугами клиники может любой житель города, а прикрепившийся к медучреждению гражданин сможет получать бесплатную медицинскую помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС. Нуждающиеся в динамическом наблюдении пациенты будут взяты на учет и обеспечены бесплатными лекарственными средствамиВ настоящее время центр оказывает услуги лучевой диагностики, КТ и МРТ, эндоскопии, проводятся исследования на цифровом маммографе, работает цифровой аппарат – рентген, УЗИ-аппараты. Собственная современная клинико-диагностическая лаборатория позволяет оперативно получать результаты анализов.В Uniserv Medical Center трудятся опытные специалисты узкого профиля: кардиологи, невропатологи, эндокринологи, офтальмологи, гинекологи и других специальностей. Лицензия №01681DL от 30.11.2018г. выдана Управлением здравоохранения ЗКО. Приём пациентов производится с 08:00 до 20.00 с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 в субботу. Наш адрес: г. Уральск, ул. Шолохова, 36,"Uniserv MedicalCenter", ост."Айгуль", проезд маршрутами 6, 37, 45. Запись по телефонам: 9З 33 39; +7777075 3339, +77718800202, +77718802020. Лицензия №01681DL от 30.11.2018г. выдана Управлением здравоохранения ЗКО Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.