Мужчина нанёс судебному исполнителю несколько ударов в область рёбер и лёгкого, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот с видео

Видео появилось в социальной (внимание, присутствуют сцены жестокости и ненормативная лексика). На кадрах видно, как мужчина подходит к судоисполнителю и наносит ему кулаками несколько ударов. ЧСИ падает на землю и хватается за бок, а очевидцы кричат о необходимости вызвать скорую помощь.

В республиканской палате частных судебных исполнителей прокомментировали ситуацию. Инцидент произошёл утром четвёртого октября в Бостандыкском районе Алматы на улице Виноградная. Владелица дома должна была снести пристройку, поскольку она фактически падает на дом её соседа.

- Существует ряд соответствующих заключений уполномоченных органов о том, что подлежащая сносу пристройка возведена с нарушением строительных норм. Фундамент пристройки дал крен на недопустимый уровень вбок. В настоящее время существует реальная угроза, что данная пристройка вместе с фундаментом сорвётся в соседский дом и снесёт его, - пояснили в РПЧСИ.

К судоисполнителю обратился сосед, так как женщина отказалась исполнять решение суда о сносе. Вчера ЧСИ прибыл на место в сопровождении сотрудником полиции. Неизвестные мужчины пытались оказать давление и угрожали расправой. Некий Искаков начал душить судоисполнителя Ермекова.

- Ермеков решил не обращать внимания на происходящее. Однако Искаков сразу же приступил к действиям и нанёс судебному исполнителю несколько ударов в область рёбер и лёгкого. Данные побои были произведены в присутствии сотрудников полиции. Врач скорой помощи установил вред здоровью средней тяжести. В момент случившегося, сотрудники полиции прямым образом сбежали и больше не появлялись на территории исполнительских действий. Судебный исполнитель написал заявление о возбуждении уголовного дела по факту нанесённых побоев и предъявил участковому и полицейским, которые выбежали после избиения на улицу. Сотрудники полиции полностью бездействовали и прямо отказались задерживать преступника, - говорится в сообщении палаты.

Правда на кадрах видно, как рядом с лежащим на земле Ермековым стоит сотрудник полиции, двое других же ушли вслед за обидчиком.

Далее Искаков вызвал чемпиона мира по боксу Жанкоша Турарова, который по приезду требовал у судебного исполнителя забрать заявление из полиции.

- Тураров Жанкош назвал исполнительские действия беспределом и грозился устроить судебному исполнителю за это взаимный беспредел. На данном этапе началось новое давление и прямые угрозы в адрес Ермекова. Искаков и Тураров уже прямо начали угрожать беспредельным физическим избиением судебному исполнителю и другим лицам при исполнении. На взыскателя по исполнительному производству также прямо оказывали давление и заставляли его отказаться от исполнения требования судебного акта. Учитывая произошедшее, судебному исполнителю не удалось произвести снос пристройки, - сообщили в палате.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что факт зарегистрировали в управлении Бостандыкского района.

- Судоисполнителем написано заявления на хозяина дома, на основании чего назначены соответствующие экспертизы по результатам которых будет принято процессуальное решение. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям всех участников конфликта, - говорится в сообщении.

Напомним, 20 сентября в микрорайоне Акбулак 54-летний мужчина при исполнении судебного решения открыл стрельбу. Он убил двух участковых инспекторов полиции, судоисполнителя и двух гражданских лиц.

