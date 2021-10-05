Шестого октября синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

По данным РГП «Казгидромет», днём воздух прогреется до +4..+6 градусов, ночью температура опуститься до 0..+2 градусов.

Сайт weather.com прогнозирует смесь дождя и снега в ночь на шестое октября. Вероятность осадков 100%. Высота снежного покрова - менее двух сантиметров. Осадки могут быть и шестого, и седьмого октября. Морозная погода сохранится до восьмого октября, после днём воздух вновь будет прогреваться до +13..+15 градусов.

В столице Казахстана первый снег выпал накануне. Он начал идти вечером четвёртого октября и продолжился ночью. К утру осадки прекратились, но дворы и дороги уже были усыпаны снегом.

Напоминаем главные правила поведения на дороге зимой:

Всегда следите за изменениями погоды, прослушивая метеорологические сводки или наблюдая окружающую природу. Необходимо иметь с собой в машине лопату и топор, теплые вещи, спички и свечи, запас продуктов и ГСМ, набор инструментов и буксировочный трос, аптечку первой медицинской помощи и заряженный мобильный телефон. Не путешествуйте по незнакомой местности, всегда будьте готовы к тому, что погода ухудшится, а дорогу занесет. В снежный накат или гололед повышается вероятность заноса автомобиля, и, самое главное — непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное (летнее) безопасное для перехода расстояние до машины нужно увеличить в несколько раз. Не пренебрегайте лишней одеждой. В холодную погоду, особенно при сильном ветре, постоянно контролируйте своё состояние, не допуская общего или местного переохлаждений. Согревайте замерзшие конечности всеми доступными способами - растиранием, обогревом на теле, широкими махами.

