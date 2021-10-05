В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошёл глобальный сбой в ночь на пятое октября, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Пользователи сети шутят над масштабным сбоем соцсетей

Пользователи социальных сетей уже придумали мемы. Самая частая тема шуток - стабильная работа Twitter и Telegram на фоне сбоев в Facebook, WhatsApp и Instagram.

Пользователи сети шутят над масштабным сбоем соцсетей Пользователи сети шутят над масштабным сбоем соцсетей Пользователи сети шутят над масштабным сбоем соцсетей Пользователи сети шутят над масштабным сбоем соцсетей
 
Некоторые пользователи шутили над людьми, которые привыкли жить в социальных сетях. Пользователи сети шутят над масштабным сбоем соцсетей Пользователи сети шутят над масштабным сбоем соцсетей   Ещё одним объектом шуток стал основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг. Пользователи сети шутят над масштабным сбоем соцсетей Пользователи сети шутят над масштабным сбоем соцсетей

Что произошло?

Пользователи по всему миру через сервис Downdetector сообщили о сбоях в работе мессенджеров и социальных сетей. Проблемы наблюдались в работе Facebook, Instagram и Whatsapp. Некоторые пользователи сообщали о невозможности зайти в Google, Youtube, Twitter и TikTok. Позже в список вошли Snapchat и Amazon. Однако меньше всего пострадали Telegram и Twitter. Там сбои почти не наблюдались.

Причиной масштабного сбоя могла стать проблема в работе системы доменных имён (DNS). Не исключена также возможная хакерская атака.

