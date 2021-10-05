В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошёл глобальный сбой в ночь на пятое октября, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Пользователи социальных сетей уже придумали мемы. Самая частая тема шуток - стабильная работа Twitter и Telegram на фоне сбоев в Facebook, WhatsApp и Instagram.
Некоторые пользователи шутили над людьми, которые привыкли жить в социальных сетях. Ещё одним объектом шуток стал основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг.
Что произошло?
Пользователи по всему миру через сервис Downdetector сообщили о сбоях в работе мессенджеров и социальных сетей. Проблемы наблюдались в работе Facebook, Instagram и Whatsapp. Некоторые пользователи сообщали о невозможности зайти в Google, Youtube, Twitter и TikTok. Позже в список вошли Snapchat и Amazon. Однако меньше всего пострадали Telegram и Twitter. Там сбои почти не наблюдались.
Причиной масштабного сбоя могла стать проблема в работе системы доменных имён (DNS). Не исключена также возможная хакерская атака.