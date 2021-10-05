Автомобиль служит единственным источником дохода, поэтому женщине вернули права, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В пресс-службе Алматинского городского суда сообщили о рассмотрении материала по административному правонарушению. Водитель ударила другой автомобиль при совершении манёвра. Это уже второе ДТП на счету женщины. На этот раз суд лишил её водительских прав на полгода. Однако водитель просила пересмотреть наказание.

- Имеет на иждивении четырёх несовершеннолетних детей, один из которых является инвалидом. Автомобиль взят в автокредит, служит к тому же единственным источником дохода матери-одиночки. Учитывая данные обстоятельства и раскаяние нарушительницы, суд апелляционной инстанции пришел к решению изменить наказание с лишения водительских прав на штраф в размере 20 МРП (58 340 тенге), - сообщили в пресс-службе суда.

Постановление вступило в законную силу.

